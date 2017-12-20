MI6: установка, з якої збили "Боїнг", має російське походження

У британській розвідці MI6 заявили, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 над Донбасом, має російське походження.

Про це йдеться у щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великої Британії, передає "Радіо Свобода".

"Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього – надзвичайно інтенсивна, багатоканальна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17 (абсолютна неправда: ми знаємо, і не маємо ніякого сумніву, що російські військові надали і згодом вивезли назад ракетну пускову установку)", – пишуть у звіті.

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.