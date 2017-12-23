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ОБСЄ: На Донбас прибули кілька колон вантажівок з "гуманітаркою РФ"

Субота, 23 грудня 2017, 11:26
ОБСЄ: На Донбас прибули кілька колон вантажівок з гуманітаркою РФ

Місію ОБСЄ, яка зафіксувала на окупованому Донбасі кілька колон вантажівок c написом "Гуманітарна допомога від РФ", не пустили на територію комплексу для огляду.

Згідно зі звітом місії від 22 грудня, колону у складі 16 тентованих вантажiвок помітили 21 грудня близько 8:55 на околиці Луганська.

5 машин були з військовими номерними знаками РФ, решта - з цивільними номерними знаками Росії. Колонну супроводжували 3 авто з увімкненими синіми проблисковими маячками, а також 3 автомобілі біло-синього кольору і машина швидкої допомоги.

Спостерігачі бачили, що одна з вантажівок з цивільними номерними знаками РФ на білому тлі відокремилася від колони і поїхала у північно-західному напрямку. Пізніше, за спостереженнями Місії, колона заїхала на територію комплексу на вул.Даргомижського, 4а, на південній околиці Луганська.

"Коли спостерігачі спробували пройти на територію комплексу, два озброєних члени "ЛНР" в одязі, на якій був напис "міліція ЛНР" російською мовою, не пропустили їх, заявивши, що доступ СММ буде надано лише з дозволу інших членів "ЛНР", - заявили в ОБСЄ. 

Як відомо, на початку грудня заступник голови організації "Російський союз рятувальників" Сергій Щетинін заявив, що РФ готується відправити на Донбас "конвой з 3500 подарунками до Нового року".

З 2014 року Росія підтримує бойовиків на сході України і постійно надсилає їм "допомогу", зокрема, у вигляді "гуманітарних конвоїв", зміст яких українські прикордонники перевірити не можуть.

"Гуманітарку" РФ відправляє на Донбас з порушенням міжнародних норм. Ймовірно, шляхом "гумконвоїв" РФ передає бойовикам зброю.

Українська правда 

Теми: ДонбасгуманітаркаОБСЄРосія
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