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У "Документі" сказали, коли вирішать проблему закордонних паспортів

Субота, 23 грудня 2017, 16:11
У Документі сказали, коли вирішать проблему закордонних паспортів

Повністю вирішити проблему з видачею громадянам України документів для виїзду за кордон можливо навесні 2018 року. 

Про це повідомив прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, нове обладнання для поліграфкомбінату "Україна" надійде найближчим часом. Це дасть змогу вдвічі збільшити обсяги друку закордонних паспортів до середини січня 2018 року.

"Нове обладнання для поліграфкомбінату вже через пару днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налагодження. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспорти для виїзду за кордон стануть принаймні вдвічі більше", - зазначив Поліщук. 

Він додав, що збільшення обсягів видачі документів вирішуватимуть також шляхом розширення мережі Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Зокрема, наступного року планується відкриття таких центрів у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.

Теми: паспортбезвіз
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