Адвокати просять Порошенка не знищувати районні суди Києва

Адвокати активістів Євромайдану закликають президента Петра Порошенка не ліквідовувати районні суди, бо це може призвести до колапсу судової системи.

Про це йдеться у відкритому зверненні Адвокатської дорадчої групи, опублікованому у Facebook.

Так адвокати відреагували на підтримку Вищою радою правосуддя проекту указу президента про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів, яким, зокрема, передбачена ліквідація 10 районних судів Києва.

"Хочемо звернути увагу Президента, що ліквідація районних судів призведе до необхідності розгляду справ, які перебували в провадженні таких судів на момент ліквідації, з початку", - йдеться у зверненні.

Адвокати пояснюють, що процес загальмується, оскільки в нових судах будуть заново набиратись судді, а всі справи потрапляти на автоматичний розподіл для визначення нового складу суду.

"Зважаючи на кількість справ в провадженні районних судів м. Києва, це призведе до колапсу роботи майбутніх судів. А також – неминуче порушить право сторін (великої кількості осіб) на справедливий суд в розумні строки", - наголошують в Адвокатській дорадчій групі.

Вони переконані, що законних підстав для ліквідації районних судів – немає. До того ж, на думку адвокатів, ліквідація не оптимізує видатки державного бюджету, а суттєво їх збільшить – зважаючи на необхідність розгляду великої кількості справ з початку і втрати років роботи суддів і участі сторін в судових засіданнях.

"Плани президента щодо ліквідації районних судів, ми вважаємо такими, що перешкоджають встановленню істини у справах Майдану та притягненню винних до відповідальності. Оскільки їх реалізація унеможливлять розгляд справ Майдану в розумні строки а то і взагалі", - наголосили в Адвокатській дорадчій групі.

На даний момент в судах вже тривалий час активно розглядається "по суті" більше 10 проваджень у справах Майдану.

"Зважаючи на все викладене, ми закликаємо вас, Петро Олексійовичу, не приймати необдуманих рішень, які призведуть до колапсу в справах Майдану, і взагалі в судовій системі, а саме – не підписувати указ "Про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів"", - йдеться у зверненні.

Також адвокати просять Порошенка забезпечити під час проведення судової реформи безперервність вже розпочатих судових процесів при незмінному складі суду.

Як відомо, у рамках судової реформи в Україні планують ліквідувати 142 місцевих загальних суди і утворити 74 окружні суди. Зокрема, у Києві – ліквідувати 10 районних і утворити 6 окружних судів.