Вирок Крисіну засекретили – ЗМІ

Вирок Шевченківського райсуду Києва про умовний термін керівнику групи "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія засекречений.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Відзначається, що текст вироку у справі №761/23886/14-к був розміщений в реєстрі 26 грудня, але він закритий для загального доступу.

"Інформація заборонена для публікації відповідно до закону України "Про доступ до судових рішень" (п. 4 ст. 7)", - йдеться на сайті.

Згідно з цим пунктом зазначеного закону, можуть бути закриті в судових рішеннях відомості, які містять інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалося на закритому судовому засіданні.

Як відомо, після трьох років суду Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія вбили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

Пізніше Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.