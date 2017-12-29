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Порошенко замінив місцеві суди окружними

П'ятниця, 29 грудня 2017, 13:17

Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні в рамках другого етапу судової реформи.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, укази стосуються реорганізації системи правосуддя, зокрема ліквідації, створення та реорганізації певних судів. Він зауважив, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.

Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди.

"Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції", - сказав він.

За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зауважив, що відтепер стане можливим і планування розвитку автоматизованої системи для того, щоб дійсно правосуддя було доступним і було відновлено довіру до судової системи.

"Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів", - наголосив Порошенко.

За його словами, нові суди будуть формуватися на абсолютно прозорому конкурсі. До участі у ньому президент закликав науковців і адвокатів.

"Замість того, щоб сидіти і обурюватися у Фейсбуці несправедливістю і неефективністю судової системи, я запрошую – беріть участь в конкурсах", - закликав він.

Порошенко підкреслив, що разом з підписаними указами він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляду справ у випадку переведення судді до нового суду.

Як відомо, раніше ВРП схвалила проект указу Порошенка про ліквідацію 142 місцевих і створення 74 окружних судів.

Зокрема передбачена ліквідація 10 районних судів Києва. Замість них створюються Центральний окружний суд Києва (замість Печерського й Голосіївського райсудів), Дарницький окружний суд, Дніпровський окружний суд (у Деснянському й Дніпровському районах), Подільський окружний суд (в Оболонському і Подільському районах), Солом'янський окружний суд (у Святошинському й Солом'янському районах), Шевченківський окружний суд (у Шевченківському районі).

Українська правда

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Теми: Порошенкосудреформи
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