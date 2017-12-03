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Депутат Європарламенту закликала бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Неділя, 3 грудня 2017, 00:47

Депутат Європарламенту від партії "зелених" Ребекка Гармс  закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, пише DW.com.

За словами Гармс, Росія - не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну "дістанеться занадто багато уваги" завдяки світовій першості.

"Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику", - додала Гармс і нагадала про втручання Росії в справи України і Сирії.

Також вона розкритикувала ставлення в Росії до опозиції і меншин.

Реббека Гармс назвала "зразковим" вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році.

"Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу", - додала Гармс.

Також політик розкритикувала і Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА), оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала заклики перенести чемпіонат в іншу країну.

25 листопада інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков заявив, що готовий надати ФІФА нові дані про застосування допінгу російськими футболістами.

Як відомо, збірна Росії перестала займати перше місце в загальному заліку на зимовій Олімпіаді 2014 року, яка проходила в Сочі. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував декількох російських спортсменів.

Теми: футболРосіячемпіонат світуЄвропарламент
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