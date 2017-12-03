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Пучдемон залишатиметься в Бельгії до виборів у Каталонії

Неділя, 3 грудня 2017, 01:37

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів 21 грудня в своїй рідній провінції, оскільки він бореться проти екстрадиції до Іспанії.

Про це заявив його адвокат, пише AFP.

Пучдемон, що очікує можливої ​​екстрадиції до Іспанії, де він звинувачується у заколоті і зловживанні державними коштами, балотується на виборах на чолі платформи "Все для Каталонії".

До її складу входять люди з його консервативної, сепаратистської партії PDeCAT, а також представники громадянського суспільства.

"У будь-якому випадку вони будуть (в Брюсселі) до 21 грудня, і, за моїми розрахунками, це може тривати до середини січня", - сказав адвокат Жауме Алонсо Куевілльс каталонському радіо Rac1, маючи на увазі Пучдемона і чотирьох його колишніх міністрів.

Всі вони втекли до Бельгії в жовтні, ігноруючи повістки в іспанський суд.

"Я переконаний, що незалежно від того, що станеться, вони вдадуться до апеляції", - сказав адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пучдемон відмовився отримувати пенсію як екс-лідер регіону, тому що як і раніше вважає себе главою Женералітета.

Нагадаємо, суд Бельгії відклав до 4 грудня рішення щодо екстрадиції каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його чотирьох колишніх міністрів.

Теми: Каталонія
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