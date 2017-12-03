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Тіллерсон підтвердив - повідомлення про його відставку неправдиві

Неділя, 3 грудня 2017, 04:12

Державний секретар США Рекс Тіллерсон спростував повідомлення про його відставку і заміну директором ЦРУ Майком Помпео.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на питання, чи була частка правди в численних повідомленнях про нього на цьому тижні, Тіллерсон сказав: "Ні".

"Людям потрібно знайти кращі джерела", - сказав він в короткому інтерв'ю.

"Я збираюся бути тут, поки я можу бути ефективним і щось зробити", - сказав він. "Ми багато робимо".

Високопоставлені чиновники адміністрації в четвер заявили, що президент Дональд Трамп розглядає питання про заміну держсекретаря, чиї відносини з президентом загострилися через більш м'яку лінію Тіллерсона щодо Північної Кореї та інші політичні відмінності.

Трамп спростував повідомлення в п'ятницю, сказавши в твіттері, що добре працює з Тіллерсоном і що дипломат нікуди не дінеться.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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