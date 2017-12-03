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США відмовилися від участі в глобальному договорі про міграцію

Неділя, 3 грудня 2017, 06:23

США оголосили про відмову від участі в глобальному договорі про міграцію, оскільки він "не відповідає інтересам країни".

Про це заявило постійне представництво США при ООН, пише DW.com.

Про намір брати участь в цьому договорі США заявили ще у вересні 2016 року. Тоді Вашингтон приєднався до так званої Нью-Йоркської декларації щодо біженців. У ній сказано, що в 2018 році всі 193 країни - члени ООН приймуть договір про управління потоками міграції та заходи щодо біженців.

"Нью-Йоркська декларація містить безліч положень, які не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа", - сказано в заяві постійного представника.

Там підкреслили, що США приєдналися до декларації в момент, коли пост президента країни займав Барак Обама.

За словами постпреда США при ООН Ніккі Гейлі, Сполучені Штати мають намір самі визначати свою міграційну політику, зокрема, як контролювати кордон і кому буде дозволено в'їжджати в країну. При цьому Гейлі запевнила, що США продовжать допомагати мігрантам і біженцям в усьому світі.

"Українська правда" у Threads

Теми: міграціяСШАООН
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