Доба в АТО: Окупанти б'ють з важкої артилерії, троє поранених

За минулу добу зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті обстрілів з мінометів і артилерії один воїн ЗСУ був поранений, ще двоє - отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним, одразу на декількох ділянках лінії зіткнення.

Найбільше обстрілів було на Світлодарській дузі. Тут окупанти випустили понад 20 снарядів із артилерії калібру 152-мм поблизу Новолуганського. Біля цього населеного пункту, а також неподалік Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Золотого, Попасної та Новотошківського противник інтенсивно обстрілював оборонні укріплення ЗСУ із мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння стало Приазов’я. Зокрема, поблизу Водяного і Широкиного ворог впродовж декількох годин вів вогонь зі 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів.

Позиції сил АТО біля Талаківки противник обстріляв із 120-мм мінометів, а неподалік Павлополя і Гнутового – з піхотного озброєння. Ще на світанку із протитанкового ракетного комплексу окупанти вели вогонь біля Опитного.

Загалом, вздовж усієї лінії зіткнення, загарбники випустили по опорних пунктах ЗСУ не менше 200 снарядів та мін.

Водночас, впродовж минулої доби російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Так під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.