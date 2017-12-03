Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американський розвідувальний літак пролетів поблизу Криму

Неділя, 3 грудня 2017, 08:59

Патрульний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon провів розвідувальний політ поблизу анексованого Криму в суботу.

Це видно в моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "DT.ua"

Патрульний протичовновий літак з бортовим номером 168437 і позивним PS026 вилетів з бази "Сігонелла" на Сицилії і протягом декількох годин курсував над акваторією Чорного моря, на північний захід від Севастополя.

Маршрут літака після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією.

Як відомо, Пентагон заявив, що російський винищувач Су-30 25 листопада здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака P-8A Poseidon над Чорним морем.

У РФ заявили, що американський літак, перехоплений російським винищувачем над Чорним морем, міг збирати розвіддані про російське угруповання військ в Криму.

Теми: СШАКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: