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У Трампа запевнили, що США продовжать зміцнювати обороноздатність України

Неділя, 3 грудня 2017, 09:50

Сполучені Штати Америки продовжать зміцнювати обороноздатність України на тлі російського вторгнення на її територію.

У цьому запевнив радник президента США з національної безпеки Герберт МакМастер, виступаючи у президентській бібліотеці Рональда Рейгана.

"Ми продовжимо зміцнювати оборонні можливості України. Всі знають про те, що це грунтується на наданні нелетальної допомоги", - заявив МакМастер.

Він відзначив, що українці досягають успіхів у проведенні реформ.

"Українці дуже тямущі. Українці докладають зусиль до здійснення значущої урядової реформи, але також військової реформи.

І я думаю,проросійським (сепаратистам – Ред.) і Росії буде надзвичайно складно досягнути значних успіхів у розширенні території, яку вони контролюють після вторгнення в Україну", - додав МакМастер.

Нагадаємо, загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.

Від початку конфлікту на Донбасі Сполучені Штати постачають Києву тільки нелетальну допомогу, зокрема, броньовані автомобілі Humvee, безпілотники RQ-11B Raven і контрбатарейні радари та  допомагають у підготовці українських військових.

У листопаді Сенат США схвалив оборонний бюджет на наступний рік, що передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Європейська правда

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