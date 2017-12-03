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Один із найбільших банків Британії відмовився від програм “Касперського”

Неділя, 3 грудня 2017, 10:13

Один з найбільших британських банків "Barclays" припиняє використовувати антивірусні програми "Лабораторії Касперського" після застережень уряду про використання продуктів російської компанії.

Про це банк повідомив у листах до своїх клієнтів, передає "BBC".

В суботу "Barclays" розіслав відповідні повідомлення близько 290 тисячам клієнтів.

У банку заявили, що дуже серйозно ставляться до безпеки, тому прийняли рішення більше не рекомендувати клієнтам безкоштовні антивіруси "Касперського".

"Тим не менше, немає жодних підстав вважати, що клієнтам необхідно припинити використання "Касперського", - додали в установі.

Як відомо, британський уряд випустив нове попередження про ризики для безпеки при використанні російського антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".

Українська правда

Теми: Велика Британія
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