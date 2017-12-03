Податкова хоче стягнути борги фірми Онищенка з державної компанії

Регіональні інспекції Державної фіскальної служби намагаються через суди стягнути з ПАТ "Укргазвидобування" 467,5 мільйона гривень рентних боргів фірми "Надра Геоцентр", яка підконтрольна депутату-втікачу Олександру Онищенку.

Про це йдеться у постановах Київського апеляційного адмінсуду, які проаналізував проект "Марлін".

Зокрема, Карлівська податкова інспекція у Полтавській області в червні 2016 року прийняла податкову вимогу, якою зобов'язало ПАТ "Укргазвидобування" сплатити податковий борг ТОВ "Надра Геоцентр" на суму 23,7 млн грн. Так як державна компанія ще у 2007 році уклала договір про спільну діяльність з приватною фірмою.

За юридичною адресою "Надра Геоцентр" податкова не виявила ліквідного майна для опису в заставу.

Згідно Податкового кодексу, у разі недостатності майна одного з учасників спільного договору, у податкову заставу передається майно інших учасників договору у розмірах, пропорційних їх участі у спільній діяльності.

У червні 2017 року Київський апеляційний адмінсуд відмовив у задоволенні позову ПАТ "Укргазвидобування" до податкової про скасування податкової вимоги.

Південна податкова інспекція у Харківській області в червні минулого року вирішила здійснити опис майна ПАТ "Укргазвидобування", як учасника згаданого договору про спільну діяльність з ТОВ "Надра Геоцентр".

За приватною фірмою перед бюджетом числиться борг у розмірі 443,8 млн грн.

У даній справі податковою було описано майно TOB "Надра Геоцентр" на загальну суму 137,5 млн грн. Зокрема мова йде про природний газ та газовий конденсат.

Однак, вже у вересні 2017 року суд дійшов висновку, оскільки зазначеного майна було недостатньо, то органи ДФС мають право на опис майна ПАТ "Укргазвидобування". А "Укргазвидобуванню" у позові до Південної податкової інспекції відмовлено.

Станом на сьогодні державна газова компанія підготувала касаційні скарги.

Раніше повідомлялося, що відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних податкових органів незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр" на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

Економічна правда