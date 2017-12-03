У двох українців конфіскували автомобілі через контрабанду сигарет
Неділя, 3 грудня 2017, 10:47
Державна фіскальна служба конфіскували автомобілі у двох українців, які в суботу намагались перевезти в Польщу контрабандні сигарети.
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
"Впункті пропуску "Устилуг" у порожнині паливного бака легкового автомобіля "Volkswagen" 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок сигарет", - йдеться у повідомленні.
Також прикордонники знайшли 400 пачок сигарет в автомобілі "Citroën" на пункті пропуску "Угринів".
"400 пачок курева були приховані в запасному колесі, під обшивкою салону та в панелі приладів транспортного засобу", - зазначила прес-служба.
ДФС конфіскувала сигарети та автомобілі, як засоби контрабанди.