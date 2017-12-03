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У двох українців конфіскували автомобілі через контрабанду сигарет

Неділя, 3 грудня 2017, 10:47

Державна фіскальна служба конфіскували автомобілі у двох українців, які в суботу намагались перевезти в Польщу контрабандні сигарети.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Впункті пропуску "Устилуг" у порожнині паливного бака легкового автомобіля "Volkswagen" 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок сигарет", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники знайшли 400 пачок сигарет в автомобілі "Citroën" на пункті пропуску "Угринів".

"400 пачок курева були приховані в запасному колесі, під обшивкою салону та в панелі приладів транспортного засобу", - зазначила прес-служба.

ДФС конфіскувала сигарети та автомобілі, як засоби контрабанди.

Теми: Прикордонна службаФіскальна служба
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