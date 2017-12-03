Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві “мінували” залізничний вокзал

Неділя, 3 грудня 2017, 12:29

Правоохоронці не виявили вибухівки після того, як зранку неділі невідомий повідомив про мінування.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили", - написала прес-служба.

Зазначається, що з 12 години вокзал працює у штатному режимі.

"О 10:20 невідома особа на лінію 102 повідомила про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком. Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи", - додають в "Укрзалізниці".

Як відомо, це не перше повідомлення про мінування за останній час. 24 листопада надійшли повідомлення про мінування всіх станцій Київського метрополітену, аеропортів "Київ", "Бориспіль", "Одеса", "Вінниця", "Дніпро" та "Івано-Франківськ", а також ДП "Антонов". Згодом стало відомо, що в аеропортах "Київ", "Дніпро" та "Одеса" вибухівки не знайшли.

Пізніше до поліції надійшли повідомлення про мінування одного ТРЦ у Вінниці та двох у Львові.

Під час перевірки поліція не виявила вибухівки в жодному з цих місць.

Окрім того, 18-річному "мінеру" одеського аеропорту загрожує 6 років тюрми.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: