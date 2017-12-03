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МВС: Видвореного Надірадзе затримали на кордоні з Молдовою, рвався в Україну

Неділя, 3 грудня 2017, 14:06
МВС: Видвореного Надірадзе затримали на кордоні з Молдовою, рвався в Україну

Українські та молдовські прикордонники затримали грузина, соратника лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Вано Надірадзе, якого депортували з України кілька днів тому.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що зранку неділі правоохоронці виявили невідомого, який рухався в напрямку України.

"Прикордонники відділу "Кельменці" на напрямку ймовірного руху порушника також перекрили лінію державного кордону", - йдеться в повідомленні.

 
 

"За декілька годин спільними зусиллями за 20 метрів від кордону був затриманий правопорушник. Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надірадзе, який кілька днів тому був депортований правоохоронними органами України", - додали в МВС.

Як пише прес-служба, за цим фактом правоохоронці Молдови порушили кримінальну справу. Поки тривають слідчі дії.

Як відомо, 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з НПУ, ДМС та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення нацбезпеки України". Проте у відомстві назвали імена лише чотирьох депортованих, серед яких не було вищезгаданих людей.

Пізніше адвокат Шавшішвілі Павло Богомазов заявив, що депортовані, Цинцадзе, Абашидзе, Надірадзе та його підзахисний не мають в Україні кримінальної або адміністративної відповідальності.

Окрім того, у Державному департаменті США заявили, що поінформовані про видворення з України громадян Грузії.

Більше про депортацію грузин читайте в матеріалі УП "В'їзд заборонено. Як видворяють "грузинів Саакашвілі" з України"

Українська правда

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Теми: СаакашвіліМВСГрузія
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