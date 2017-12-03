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Загинув бейсджампер, якого судили в справі про пофарбування зірки в Москві

Неділя, 3 грудня 2017, 15:53

У Кабардино-Балкарії загинув російський бейсджампер Олександр Погребов, який фігурував у справі про пофарбування зірки на московській висотці в кольори українського прапора.

Про це повідомили на сторінці DvizhuhaClub в Facebook.

"Вчора під час стрибка в Баксанську ущелину загинув Саша Погребов. Подробиці і інформація про похорон буде пізніше", - йдеться в повідомленні.

 
Олександр Погребов

У той же час, як передає "РБК", в прес-службі ГУ МНС Росії в республіці повідомили, що тіло бейсджампера, який здійснив жорстку посадку і в результаті загинув, рятувальники виявили 2 грудня.

"Ми знайшли парапланериста з Московської області, який здійснив жорстку посадку. Дві доби ми шукали і на другу добу знайшли його на ущелині Азау на висоті близько 2100 м. Про прізвище та ім'я не можу сказати, не знаю", - сказали у відомстві.

Як відомо, 20 серпня 2014 року на шпилі сталінської висотки в Москві з'явився український жовто-синій прапор, а верхівка золотистої зірки на шпилі будівлі була розфарбована синьою фарбою.

 
Фото Іллі Варламова @varlamov з його сторінки в Twitter

"По гарячих слідах" поліція Москви затримала чотирьох підозрюваних: Олександра Погребова, Олексія Шірокожухова, Євгенію Короткову та Анну Лепьошкіну.

Пізніше київський руфер Павло Ушівець, відомий під ім'ям Григорій Мустанг, оприлюднив звернення, в якому зізнався, що це він розфарбував зірку.

У вересні 2015 року Таганський суд Москви зняв звинувачення за статтями "вандалізм" і "хуліганство" з Погребова, Шірокожухова, Короткової та Лепьошкіної. Ще одного фігуранта справи - Володимира Подрезова - визнали винним і засудили до двох років і трьох місяців в'язниці.

Українська правда

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Теми: Росія
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