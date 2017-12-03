Саакашвілі закликав збиратися на Майдані, якщо не ухвалять закон про імпічмент

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликав збиратися 10 грудня на Майдані, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про імпічмент та про антикорупційний суд.

Про це він заявив 3 грудня на Європейській площі після "маршу за народний імпічмент".

"Впродовж наступного тижня (у ВР) сесійний тиждень. Вони ще можуть прийняти закон про імпічмент і закон про Антикорупційний суд. Наступної неділі (10 грудня - ред.) пропоную зібратися вже не тут, а на Майдані. Якщо вони не зрозуміють, коли збереться сотня тисяч, буде мільйон українців", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що не закликає ставити на Майдані намети: "Нам не потрібно паралізувати центр міста, зберемось спокійно і мирно".

"Скажемо їм - ви нічого не прийняли (законів) на цьому тижні - будемо стояти тут. Трошки піднімемось нагору (на вул. Банкову) і більше не будемо допускати президента на його робоче місце", - додав Саакашвілі.

При цьому він заявив: "У президента є план, як видавити мене з України".

"Навіть якщо це станеться - зберіться", - додав Саакашвілі.

"Корупція - причина олігархата. В Україні 25 років - диктатура олігархата. Наш ворог - олігархи та олігархат, наш ворог - представник олігархата президент (Петро) Порошенко", - заявив він.

"Пропоную звалити диктатуру олігархата і в умовах свободи встановити диктатуру середнього класу України. Ми за демократію, вільні вибори, волю народа... Ми звільнимо 3/4 української бюрократії. Ми маємо забрати в них гроші, бо це справедливо ...", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що "втекти з награбованим ми (олігархам) не дозволимо - ми знаємо номери їхніх рахунків, домів у Конча-Заспі та Козині, прийдемо до кожного".

Українська правда