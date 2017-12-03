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Блокувальники під NewsOne облаштовують побут, розклали багаття

Неділя, 3 грудня 2017, 19:26
Блокувальники під NewsOne облаштовують побут, розклали багаття

У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття.

Про це увечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу.

Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують.

На підтримку телеканалу виступили нардеп Надія Савченко, яку виключили з фракції "Батьківщина", екс-глава Мін'юсту, екс-член ПР Олена Лукаш, позафракційний нардеп Дмитро Добродомов, екс-нардеп від ПР Ганна Герман, екс-міністр транспорту України Євген Червоненко, нардепи від БПП Олег Барна і Григорій Шверк.

За словами Савченко, учасники акції з  блокування телеканалу заявили про готовність випускати людей з заблокованої території.

"Я поспілкувалася з людьми, які там стоять. Вони представилися, що це організація "Братство", яка діє під керівництвом Дмитра Корчинського. На питання, чого вони хочуть, чи їх метою є тримання тут працівників телеканалу, вони сказали, що це не є метою і вони готові їх відпустити ", - розповіла нардеп. 

Для участі у прямому ефірі на телеканал приїхав лідер "РНС" Міхеіл Саакашвілі. Учасники блокування телеканалу пропустили його до студії разом з представником телеканалу Василем Головановим.

Саакашвілі зазначив, що не вважає збігом ситуацію, що склалася: на його думку, учасники акції могли прийти під телеканал відразу після ефіру програми "Український формат", який відбувся 28 листопада, але прийшли лише тепер. 

"Це вигідно Порошенко", - заявив Саакашвілі.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу". Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності  "державним переворотом влади". 

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Теми: ЗМІКиїв
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