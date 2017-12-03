"Динамо" взяло реванш у "Маріуполя" за технічну поразку

У матчі 18 туру Прем'єр-ліги, що пройшов на НСК "Олімпійський", київське "Динамо" здолало "Маріуполь".

Як повідомляє кореспондент УП, поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 5:1.

Першими рахунок в цій грі забили гості. На 18-й хвилині після помилки захисту киян Болбат ударом у кут відкрив рахунок у цій грі. Менше ніж за хвилину контратака "Динамо" і Гармаш зрівняв рахунок, пробивши з метрів 14-ти.

Вже у доданий арбітром час до першого тайму кияни забили гол в роздягальню. На третій доданій хвилині ударом головою Циганков збільшив рахунок - 2:1.

У другому таймі опір "Маріуполя" був зломлений. На 68-й хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Яворського, який заробив другу жовту картку.

На 75-й хвилині після пасу Циганкова класний удар під поперечку воріт оформив Мораєс - 3:1. Через 9 хвилин стандарт у киян і Мораєс ударом головою вже оформив дубль - 4:1.

На 90-й хвилині Гонсалес продерся скрізь захист маріупольців і проштовхнув м'яч у кут воріт - 5:1.

Перед стартом матчу "Динамо" - "Маріуполь" відбулася акція на підтримку ЗСУ та воїнів АТО. У футболках з написом "Мій тато - герой АТО" та "ЗСУ 26 років", "Пишаємося", вийшли гравці столичного клубу та діти, що виводили гравців обох команд на поле. Футболісти "Маріуполя" з невідомих причин відмовилися одягти ці футболки.

Зазначимо, що у матчі першого туру "Маріуполь" - "Динамо" столичному клубу було зараховано технічну поразку за непризїд на матч 7 туру в Маріуполь.

Після 18 турів "Динамо" набрало 38 очок і відстає від "Шахтаря" на 4.

В інших матчах 18 туру 3 грудня "Ворскла" перемогла "Олександрію" (3:1), а матч "Карпати" - "Олімпік" (1:1) був перенесений через снігопад після першого тайму.

Українська правда