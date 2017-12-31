Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп пояснив, навіщо так активно використовує соцмережі

Неділя, 31 грудня 2017, 04:46

За допомогою соціальних мереж президент США Дональд Трамп протистоїть "фейковим новинам".

Про це він написав у twitter.

"Я використовую соціальні медіа не тому, що мені подобається, а тому, що це єдиний спосіб боротьби з ДУЖЕ нечесною і несправедливою "пресою", яку зараз часто називають медіа фейкових новин. Брехливі і неіснуючі "джерела" використовуються частіше, ніж будь-коли. Багато історій і повідомлень чиста фікція!", - заявив він.

Як відомо, президент США неодноразово критикував ЗМІ, звинувачуючи їх в упередженості і брехні.

На на своїй першій прес-конференції 11 січня Дональд Трамп посварився з CNN, назвавши телекомпанію "жахливою організацією", що публікує фейки.

Згодом Трамп звинуватив провідні американські ЗМІ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - у поширенні фейкових новин і назвав їх "ворогами американського народу".

Крім того, Трамп звинуватив facebook в роботі проти нього під час президентської передвиборної кампанії в США в 2016 році.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: