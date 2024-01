Трамп пояснив, навіщо так активно використовує соцмережі

За допомогою соціальних мереж президент США Дональд Трамп протистоїть "фейковим новинам".

Про це він написав у twitter.

"Я використовую соціальні медіа не тому, що мені подобається, а тому, що це єдиний спосіб боротьби з ДУЖЕ нечесною і несправедливою "пресою", яку зараз часто називають медіа фейкових новин. Брехливі і неіснуючі "джерела" використовуються частіше, ніж будь-коли. Багато історій і повідомлень чиста фікція!", - заявив він.

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!