У Румунії - знову мітинги через судову реформу

У неділю, 3 грудня, жителі Румунії вийшли на нові протести проти планів правлячої коаліції внести зміни у судове законодавство.

Про це повідомляє Укрінформ.

Антиурядові мітинги пройшли у Бухаресті, Клужі, Деві, Тиргу-Муреші та інших містах.

"Закони про внесення змін до системи правосуддя не повинні бути ухвалені. Преса, громадянське суспільство і представники інших демократичних держав виступають з аналогічними вимогами, проте парламентарі не хочуть дослухатися до нашої думки. Ми зобов'язані зупинити правове беззаконня", - наголосили організатори акції.

Як відомо, 5 листопада у Румунії почалися масові протести через судову реформу.

Раніше Мін'юст Румунії оголосив про плани внести правки у судове законодавство, які і зараз перебувають на стадії обговорення в парламенті. Зміни призведуть до політичного контролю в судовій системі.

Соціал-демократична партія заявила, що має намір схвалити зміни до кінця поточної парламентської сесії. Найбільш спірні правки містять грунтовну реформу судової інспекції, яка контролює, зокрема, порядок призначення головних прокурорів.

Планується також обговорити і ряд законопроектів про пом'якшення кримінального покарання за корупцію.

У лютому спроби коаліції протистояти боротьбі з корупцією на високому рівні спровокували масові вуличні протести.