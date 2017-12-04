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Макмастер закликає до жорсткої розмови з РФ

Понеділок, 4 грудня 2017, 00:40

Радник Білого дому з нацбезпеки генерал Герберт Макмастер заявив про необхідність жорсткої розмови з РФ через її підтримку сирійського уряду та підривні дії в Європі.

Про це він сказав в програмі каналу ABC News, передає "Радіо Свобода".

"Настав час для жорсткої розмови з Росією. Потрібно порушувати питання підтримки РФ сирійського режиму та підривних дії Росії в Європі", – наголосив Макмастер.

Як відомо, 18 листопада Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект резолюції щодо продовження розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Перед цим РФ заблокувала резолюцію США.

Теми: СШАРосіяСирія
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