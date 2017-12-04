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Голова НСЖУ назвав блокування NewsOne тиском на ЗМІ

Понеділок, 4 грудня 2017, 01:14

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістської діяльності.

Про це він написав у Facebook.

"Тільки що у прямому ефірі я назвав дикунством пряме блокування діяльності каналу. Це пряме перешкоджання журналістській діяльності, тиск на ЗМІ та загроза фізичній безпеці", - підкреслив Томіленко.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу". Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Теми: ЗМІКиїв
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