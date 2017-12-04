Проект Varitas хотів "підставити" газету The Washington Post

Проект Varitas, який за допомогою фейків дискредитує ЗМІ, намагався "підставити" газету The Washington Post, щоб потім звинуватити її у заангажованості.

Про це повідомляє телеканал "Настоящее время".

Група Varitas опублікувала серію твітів від імені газети про звинувачення у сексуальних домаганнях кандидата у сенатори штату Алабама Роя Мура.

Пізніше політик спростував усі обвинувачення.

Журналісти газети з'ясували, що жінка, яка заявила про домагання Мура, працювала на проект Varitas. Вони також підтвердили, що "жертва" дала неправдиві дані про місце роботи.

The Washington Post пише, що Varitas постійно публікує провокаційні матеріали, щоб потім звинуватити американські ЗМІ у непрофесіоналізмі та заангажованості. За словами журналістів, група використовує методи підкупу ймовірних "жертв" та редагування відеозаписів.

Представники Varitas поки не коментують ситуацію.