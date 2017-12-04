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Авіаудар армії Асада в Сирії: 25 загиблих

Понеділок, 4 грудня 2017, 03:23

Щонайменше 25 людей загинули у результаті авіаудару по району Східна Гута в Сирії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу прав людини.

Серед загиблих - 6 дітей.

За інформацією агентства, авіаудар провели урядові війська Асада.

Район Східна Гута знаходиться біля столиці Сирії - Дамаску. Він контролюється повстанцями і з 2013 року перебуває в облозі урядових військ.

Як відомо, 26 листопада в результаті авіаударів військ Асада і РФ загинули понад 70 осіб.

Теми: Сирія
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