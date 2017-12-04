Міноборони хоче замінити м’ясо на молоко у пайках для бійців АТО

Міністерство оборони пропонує внести зміни до норм затвердження продуктів харчування військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань.

Як повідомляють "Наші гроші", відповідний проект постанови Кабміну міністерство внесло на розгляд урядового комітету 30 листопада.

У документі Міноборони пропонує дозволити йому, МВС та СБУ проводити заміну одних продуктів іншими у межах вартості норм харчування та харчової цінності продуктів.

Пропонують дозволити заміну продуктів для військових, які беруть участь в міжнародних навчаннях, в тому числі під час інструктажу іноземних спеціалістів, а також у пунктах постійної дислокації, в навчальних центрах, на полігонах та на території АТО.

Водночас урядові експерти у своєму висновку ініціативи Міноборони назвали "недостатньо дієвими" і такими, що можуть призвести до зниження калорійності та збалансованості норм харчування.

За даними експертів, у розділі №1 урядової постанови №426 від 29 березня 2002 року, який Міноборони хоче розповсюдити на ЗСУ, "спеціальна заміна" призначена для екіпажів суден та кораблів, які несуть службу за межами України, а також для екіпажів підводних човнів у зв’язку зі специфікою військово-морського флоту.

Відзначається, що згадана спеціальна заміна передбачає заміну м’яса першої категорії (яловичина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухе, суху простоквашу та кисломолочні продукти" у співвідношення 1:0,7. Але така заміна не передбачена нормами, що діють в ЗСУ.

На думку експертів, застосування такої заміни може підірвати моральний дух в армії та створити соціальну напругу серед особового складу, особливо в зоні проведення АТО, та вплинути на калорійність харчування.

Також експерти вважають, що "деякі положення проекту недостатні для розуміння та неясно викладені, допускають подвійне прочитання".

Урядовому комітету запропонували після розгляду повернути проект постанови на доопрацювання Міноборони.