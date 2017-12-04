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В Одесі на вулиці вбили людину: в місті введено план "Перехоплення"

Понеділок, 4 грудня 2017, 10:15

У неділю ввечері в Одесі на вулиці Бугаївській сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

"Вчора, о 20:14, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаївській. На місці було виявлено тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Особа вбитого встановлена, але не розголошується.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене групою осіб).

"Під особистим керівництвом начальника ГУНП в Одеській області Дмитра Головіна поліцейські всю ніч активно проводили оперативно-розшукові та слідчі заходи по встановленню обставин цього злочину", - розповідають у поліції.

В місті введено план "Перехоплення".

Теми: Одесанадзвичайна подіявбивство
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