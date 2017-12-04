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Депутати можуть ухвалити закон по Донбасу в середині грудня

Понеділок, 4 грудня 2017, 11:16

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроект № 7163 про забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей 19-22 грудня.

Про це сказав спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради у понеділок, відповідаючи представникам фракцій "Народний фронт" і "Самопоміч", які заявили про необхідність якнайшвидшого розгляду у другому читанні законопроекту по Донбасу.

За його словами, після багатьох консультацій з дипломатами, законопроект №7163 рекомендовано розглянути на наступному тижні.

"І можливо навіть почнемо з нього пленарний тиждень", - додав він.

Парубій зазначив, що наразі документ містить близько 700 правок.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

Українська правда
Теми: Верховна РадаПарубійДонбас
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