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На погоджувальній раді ламали списи навколо мораторію на продаж землі

Понеділок, 4 грудня 2017, 11:21

На засіданні погоджувальної ради парламенту виникла суперечка відносно пропозиції фракції "Батьківщина" включити до порядку денного законопроект про продовження мораторію на продаж землі.

Питання ледь не привело до зриву засідання 4 грудня.

Зокрема лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила з вимогою негайно поставити на голосування питання щодо винесення на розгляд Ради законопроекту щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі на 5 років.

На її думку, нардепи мають розглянути це питання на пленарному засіданні у вівторок або четвер.

Водночас спікер Андрій Парубій наголосив, що законопроект авторства "Батьківщини" не має висновку профільного комітету.

"Жодна фракція у парламенті не заперечує проти продовження. Однак нам потрібно тримати висновок комітету", – наголосив він.

Тимошенко продовжувала наполягати на своїй пропозиції.

Співголова фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко не зміг виступати, зазначивши, що не може перебивати жінку, та наголосив, що Опоблок підтримує пропозицію "Батьківщини" про продовження мораторію на землю.

"Суспільство не готове до ринку землі", – зазначив Бойко.

Заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин нардеп від БПП Олександр Бакуменко зазначив, що на четвер у засіданні комітету заплановано розгляд 5 законопроектів, внесених різними фракціями, щодо продовження мораторію.

Парубій попросив Бакуменка розглянути земельне питання до четверга.

"Вас прошу завтра поставити на комітеті питання, які стосуються мораторію, і той законопроект, який буде підтриманий комітетом внести в зал. У четвер я запропоную його до включення в порядок денний сесії", – сказав Парубій.

Після цього компромісу засідання погоджувальної ради продовжилося.

Рекомендуємо почитати: Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаземля
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