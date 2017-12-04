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Жебрівський: Бойовики обстріляли цивільний автомобіль

Понеділок, 4 грудня 2017, 11:28

Проросійські бойовики обстріляли цивільний автомобіль у Майорську Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Вчора ввечері у Майорську рашисти обстріляли цивільне авто. Як доповідає мені голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, куля, випущена з боку окупованої території (з терикону шахти імені Ізотова), влучила у автівку, коли водій – місцевий мешканець - ставив її в гараж. Треба вважати дивом те, що чоловік відбувся лише переляком", - написав він.

"Це чергове підтвердження того, що для проросійських наймитів слова "перемир’я" та "безпека цивільних" - порожній звук", - додав Жебрівський.

Як відомо, штаб АТО повідомив, що за минулу добу, 3 грудня, бойовики 38 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 4 – поранено.

Українська правда
Теми: ДонбасАТО
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