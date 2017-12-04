У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО: 1 загиблий, 4 поранених

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий Збройних сил України загинув, ще 4 отримали поранення і травмування.

Про це повідомив на брифінгу 4 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, обстановка в зоні АТО минулої доби набула певного загострення.

"На жаль під час обстрілу позицій ЗСУ поблизу Широкиного внаслідок вибуху мінометного боєприпаса 120 калібру загинув один український військовослужбовець, ще один зазнав поранення", – сказав Мотузяник.

"В районі Троїцького внаслідок обстрілу з танкового гранатомета і вогню зі стрілецької зброї зазнали поранення ще двоє наших військових. Іще один боєць дістав бойове травмування під час ворожого обстрілу з автоматичного гранатомета нашого опорного пункту поблизу Водяного", – зазначив полковник.

За словами речника АТО, всіх постраждалих було оперативно доставлено до медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога.