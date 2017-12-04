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Правозахисники вимагають від РФ негайно звільнити Еміра-Усеїна Куку

Понеділок, 4 грудня 2017, 13:43

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від російської влади негайно і беззастережно звільнити кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку, припинити його кримінальне переслідування і зняти з нього всі звинувачення.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій 4 грудня.

В окупованому Сімферополі 4 грудня на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" в тому числі Еміра-Усеїна Куку до 27 травня 2018 року.

"Щоразу суд продовжує термін арешту Еміра-Усеїна Куку, якого переслідують насправді не за "участь у діяльності терористичної організації" або "підготовці до насильницького захоплення влади", а за його мирну правозахисну діяльність. Ми вимагаємо покласти край цій несправедливості, зняти з нього всі звинувачення і негайно звільнити його", – заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Правоохоронці наголошують, що сам суд над Куку є порушенням міжнародного гуманітарного права, згідно із яким Російська Федерація не має права судити мешканця окупованої території у військовому суді.

Член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку був заарештований в лютому 2016 року за звинуваченням в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір". Цей рух заборонений у Росії, в той час як в Україні на нього не накладено жодних обмежень.

Куку є лише одним з багатьох кримськотатарських активістів, які зазнали переслідувань російської влади.

"Російські силовики в Криму не гребують ніякими методами, вони залякують сім’ї ув’язнених, влаштовують свавільні обшуки в їхніх будинках, тиснуть на адвокатів. Де-факто влада намагається задушити навіть найменші прояви інакомислення", – додала Покальчук.

Amnesty International обрала Еміра-Усеїна Куку одним з героїв міжнародного "Марафону написання листів" 2017 року у східно-європейському регіоні.

"Ми закликаємо наших прихильників підписати петицію з вимогою до влади Росії звільнити Еміра-Усеїна Куку і приєднатися до онлайн-флешмобу на його підтримку під хештегом #FreeKuku", – йдеться в заяві.

Як зазначає видання "Крим. Реалії", слідство у справі "ялтинської шістки" закінчено. Найближчим часом Ростовський окружний військовий суд розпочне розгляд справи по суті.

Попереднє судове засідання призначене на 11 грудня 10:00 (09:00 за київським часом) у Ростовському окружному військовому суді.

Фігуранти "ялтинського справи Хізб ут-Тахрір (організація, заборонена в Росії і анексованому нею Криму)" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Перших чотирьох обвинувачених цієї "справи" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Кримський журналіст Шевкет Наматуллаєв стверджує, що слідчі ФСБ Росії вважають фігурантів "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" творцями шаріатського суду (суд, діючий на основі норм Ісламу) на території Криму.
Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримправа людини
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