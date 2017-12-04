Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики мінують Донбас російськими боєприпасами – СЦКК

Понеділок, 4 грудня 2017, 15:05

Крім збільшення кількості обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення у районі лінії розмежування, незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження.

Про це заявляє 4 грудня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Так, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі.

Українська сторона СЦКК наголошує: на території України зазначені міни ніколи не вироблялись та до ЗС України не поставлялись, тому й не могли бути захопленими "трактористами" чи "добуті у шахтах Донбасу".

"Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДО та ОРЛО мін, які не піддаються розмінуванню", – йдеться в коментарі українських військових.

"Слід зауважити, що на сході України до початку російської інтервенції не було жодного арсеналу з мінними або іншими інженерними засобами ЗС України. Тому можна із впевненістю сказати, що всі міни, які встановлені окупаційно-терористичними військами на сході України надходили виключно з території Російської Федерації", – наголошують в СЦКК.

За словами військових, "такі дії НЗФ ОРДЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо виконання "шкільного" режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту".

Теми: ДонбасОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: