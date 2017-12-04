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Новий адвокат спробує вийти на Януковича

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:16

Адвокат, наданий державою, Ігор Ляшенко намагатиметься зв'язатися із колишнім президентом Віктором Януковичем.

Про це він заявив у понеділок після закінчення засідання суду.

На запитання, як він контактує із Януковичем, Ляшенко сказав: "Наразі я працюю автономно".

Він також додав, що буде намагатися найближчим зустрітися з екс-президентом.

Водночас Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком.

Наступне засідання суду відбудеться 6 грудня.

Як відомо, у понеділок Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова".

Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді.

Українська правда
Теми: Януковичсуд
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