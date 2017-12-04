У жовтні більше 20 суден незаконно зайшли в анексований Крим
Понеділок, 4 грудня 2017, 16:42
Протягом листопада зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Вказується, що загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії.
"З них 21 судно під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау", - йдеться у повідомленні.
Як відомо у жовтні в Криму було зафіксовано 22 суден-порушників.
У міністерстві наголошують, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабміну.
Українська правда