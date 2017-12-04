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У жовтні більше 20 суден незаконно зайшли в анексований Крим

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:42

Протягом листопада зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Вказується, що загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії.

"З них 21 судно під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне  та Палау", - йдеться у повідомленні.

Як відомо у жовтні в Криму було зафіксовано 22 суден-порушників.

У міністерстві наголошують, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабміну.

Українська правда

Теми: КримсанкціїРосіяанексія
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