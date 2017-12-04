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Бойовики 9 разів порушили перемир'я

Понеділок, 4 грудня 2017, 17:44

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил, зокрема й із озброєння, яке давно повинні були відвести від лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 4 грудня 2017 року.

Зазначається, що на Луганському напрямку знову найгарячіше на Світлодарській дузі.

"Тут противник не припиняє ведення посиленої розвідки. Залучає до виконання завдань диверсійно-розвідувальні групи, метою яких можуть бути проведення провокацій, здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, у місцях скупчення цивільного населення для подальшого обвинувачення та дискредитації підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Водночас бойовики неодноразово вели вогонь з мінометів та гранатометів по наших оборонних укріпленнях біля Луганського, а з озброєння БМП і спареної зенітної установки – неподалік Новолуганського.

"Крім того, з гранатометів противник обстрілював захисників Жовтого і Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – оборонців Троїцького", - зазначають у прес-центрі.

На Донецькому напрямку бойовики інтенсивно обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та озброєння БМП українських воїнів поблизу Пісків.

Крім того, противник продовжує залякувати цивільних людей.

"Так, у нічний час загарбники з мінометів обстріляли дві приватні будівлі у селі Травневе. На щастя, люди не постраждали, проте пошкоджено дахи у житлових будинках", - розповіли у прес-центрі.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

Теми: ДонбасОРДЛОвійнаАТОРосія
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