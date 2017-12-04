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Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 4 грудня 2017, 19:34

Блокування "NewsOne", підвищення мінімальної зарплати, депутати за ГПУ, партія "Слуга народу", соратників Саакашвілі заарештовують - новини, які обговорювали 4 грудня.

Про NewsОne. 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Голова МВС Арсен Аваков закликав активістів, які заблокували  NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.   

Про мінімальну зарплатню. Президент Петро Порошенко заявив, що з наступного року планує підняти мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.

Про депутатів та НАБУ. Депутати обрали сторону у конфлікті між ГПУ та НАБУ. Вгадайте, яку? "Ми повністю підтримуємо слова Генпрокурора Юрія Луценка про те, що антикорупційні органи не мають права отримувати дані нечесним шляхом, треба з'ясувати, яким чином використовується контрабандне обладнання. Наразі керівництвом бюро грубо порушується закон про НАБУ", - сказав голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

"Люди зневіряються в антикорупційних реформах. Навіть непрофесіонали бачать політично вмотивовані подвійні стандарти в роботі НАБУ і САП. Певне політичне угрупування використовує НАБУ як інструмент просування свого політичного проекту", - додав нардеп із фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Про партію "Слуга народу". В Україні зареєстровано партію "Слуга народу", керівником якої є керівник ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95" Іван Баканов.

Про соратників Саакашвілі. Правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Про Садового. Міського голову Львова Андрія Садового викликали до СБУ через карту з так званими "народними республіками ДНР і ЛНР", представленої на Безпековому форумі у Львові.

Про звільнення Умерова та Чийгоза. Адміністрація президента РФ Володимира Путіна не захотіла пояснювати, на якій підставі були звільнені кримськотатарські лідери Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз.

Про "Динамо" та "Маріуполь". Президент "Динамо" Ігор Суркіс після розгрому "Маріуполя" 5:1 заявив, що просив гравців забити якомога більше голів.

Про Центр Бендукідзе. Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Теми: ЗМІНАБУГенпрокуратураСаакашвіліфутбол
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