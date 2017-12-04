Активісти розбирають барикаду під офісом NewsOne

Активісти, які блокували центральний в'їзд до бізнес-центру, в якому орендує офіс телеканал NewsOnе, почали розбирати мішки, з яких побудована барикада.

Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу.

"Ми з розумінням поставилися до прохання міністра Авакова (глава МВС Арсен Аваков - ред.) і начальника Нацради (телебачення і радіомовлення – ред.), що потрібно трохи переформатувати акцію, щоб люди все-таки могли проїхати", - розповів один з учасників акції.

Однак учасники акції збираються "створити блокпост і перевіряти документи", та не пускати на територію телеканалу людей з георгіївською стрічкою і російських журналістів.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.