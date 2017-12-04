Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти розбирають барикаду під офісом NewsOne

Понеділок, 4 грудня 2017, 20:14
Активісти розбирають барикаду під офісом NewsOne
УНІАН

Активісти, які блокували центральний в'їзд до бізнес-центру, в якому орендує офіс телеканал NewsOnе, почали розбирати мішки, з яких побудована барикада.

Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу.

"Ми з розумінням поставилися до прохання міністра Авакова (глава МВС Арсен Аваков - ред.) і начальника Нацради (телебачення і радіомовлення – ред.), що потрібно трохи переформатувати акцію, щоб люди все-таки могли проїхати", - розповів один з учасників акції.

Однак учасники акції збираються "створити блокпост і перевіряти документи", та не пускати на територію телеканалу людей з георгіївською стрічкою і російських журналістів.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували  NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту. 

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.   

Теми: ЗМІмедіаакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ЗМІ
Ребрендований Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути бренди на платформу – ЗМІ
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
Під Бахмутом дістав поранення журналіст AFP
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: