Хроніка 5 грудня. Казармова демократія "помаранчевих" і російський професор Тимошенко

Найцікавіше: 2002. Тимошенко – дипломант Російської академії безпеки 2007. Недемократичні вибори серед демократів 2009. Ющенко хоче гарантій безпеки від ядерних держав

2001, середа

– На порядку денному – зміна тренера Національної збірної з футболу. Відставку Валерія Лобановського називають уже справою вирішеною. Спортивний сайт dynamo.kiev.ua провів опитування, кого читачі хотіли б бачити новим головним тренером. Перше місце здобув Олег Блохін.

2002, четвер

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко стала професором та дійсним членом Російської академії безпеки та оборони. Відповідні дипломи їй вручили представники академії, повідомляє прес-служба БЮТ.

– Журналісти низки провідних видань продемонстрували зразок професійної солідарності та залишили залу, де відбувалася прес-конференція заступника генпрокурора Василя Присяжнюка. Це стало протестом у відповідь на ненадання акредитації на подію кореспонденту "Української правди".

2003, п’ятниця

– Передавати газотранспортну систему України в концесію недоцільно, заявив віце-прем'єр Віталій Гайдук. Він пояснив це висновками експертів, які вивчали питання. Російська сторона назвала цю заяву "приватною думкою".

Того ж дня президент Леонід Кучма звільнив Гайдука.

Домовленість про створення газотранспортного консорціуму було досягнуту на рівні президентів Леоніда Кучми і Володимира Путіна. А в січні 2003 року консорціум зареєстрували в Києві.

– Україна поки не буде приватизувати обленерго, сказав прем’єр Віктор Янукович. Це стало відповіддю на заяву глави правління РАТ "Єдина Енергетична Система Росії" Анатолія Чубайса про домовленості разом з українськими підприємствами придбати акції десяти українських обленерго.

2004, неділя

– Помаранчева революція, день 14.

Україною прокочується хвиля мітингів на підтримку Віктора Ющенка. Один відбувся навіть за її межами – у центрі Неаполя.

А Юлія Тимошенко розповіла, що Ющенко пропонував президентові Леоніду Кучмі гарантії безпеки в обмін на відречення від влади, але той відмовився.

2005, понеділок

– Печерський райсуд Києва задовольнив позов екс-прокурора Святослава Піскуна та призупинив дію президентського указу про призначення Олександра Медведька генеральним прокурором України.

Піскун заявив: має намір приступити до виконання обов'язків генпрокурора, але його не пускають до приміщення ГПУ.

Піскуна було звільнено з посади у жовтні 2005 року.

2006, вівторок

– Шевченківський райсуд Києва призупинив дію постанови Верховної Ради про звільнення Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ. Президент Ющенко доручив Тарасюку, якого було звільнено 1 грудня, продовжувати виконувати обов’язки глави МЗС.

2007, середа

– "Голосування за Яценюка почалося відповідно до схеми, окресленої Тимошенко зранку – вона разом з Турчиновим стали біля урн, а коаліціанти один за одним заходили в кабінки, відмічали свій вибір, дисципліновано підходили до урн і, демонстративно показавши Турчинову і Тимошенко бюлетені, вкидали їх у прозору скриньку. "Зброєносець" лідерки БЮТ робив відповідні помітки в списку".

УП пише про те, як Арсенія Яценюка обирали головою Верховної Ради. Прем’єр Віктор Янукович назвав цю процедуру "казармовою демократією".

– Україна та "Газпром" підписали контракт на постачання газу в 2008 році. Його ціна на кордоні складе 179,5 доларів за тисячу кубометрів.

2008, п’ятниця

– Віктор Ющенко звинуватив Росію в заохоченні альянсу між Тимошенко і Януковичем.

"Викликати кожну з політичних сил по черзі до Кремля для так званих "консультацій" – навряд чи можна назвати політикою добросусідських відносин", – сказав він.

– Міністр оборони Юрій Єхануров позбавив регіонала Валерія Коновалюка звання "підполковник запасу" та попередніх військових звань. Старший лейтенант Коновалюк вважає, що таким чином влада хоче дискредитувати звіт очолюваної ним парламентської комісії, яка заявила про постачання Україною зброї до Грузії.

2009, субота

– З нагоди 15-ї річниці Будапештського меморандуму президент Віктор Ющенко запропонував лідерам держав ядерної п’ятірки підтвердити та посилити гарантії безпеки України.

"Перебуваючи між двома оборонними альянсами – НАТО та Організацією Договору з колективної безпеки, – ми дедалі більше відчуваємо себе країною, якій відводиться роль "прикордонної смуги", – зазначив він.

2011, понеділок

– "Завдяки впровадженню політики позаблоковості, навколо України утворено пояс безпеки і стабільності".

Президент Віктор Янукович виступає на урочистостях з нагоди 20-ї річниці Збройних Сил України та обіцяє збільшити їх фінансування.

– Під Кабміном продовжують голодування чорнобильці, які вимагають виконати судові рішення з виплати їм пенсій. Для шістьох з 20 голодувальників довелося викликати швидку.

2012, середа

– Що спільного між Папуа-Новою Гвінеєю, Сирією, Конго, Еритреєю та Україною? Усі вони мають однакові бали в світовому індексі сприйняття корупції, складеному Transparency International: 26 зі ста можливих.

"Державна програма протидії корупції коштує не дорожче за папір, на якому вона надрукована", – зазначили в організації.

– Міноборони розмістило під Києвом бойову групу протиповітряної оборони. На думку журналістів, – для захисту резиденції "Межигір’я" Віктора Януковича.

2013, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Вночі активісти заблокували базу "Беркуту" на Червонозоряному проспекті в Києві і військову частину у Василькові, щоб не пустити їх на Майдан. А до рук журналістів потрапило відео з "беркутівцями", яких зачинили в приміщенні Кабміну без їжі та води.

МВС відзвітувало про 14 заарештованих майданівців та 64 кримінальні справи. Після провокації під Адміністрацією президента 1 грудня оголошено в розшук лідера "Братства" Дмитра Корчинського.

Прем’єр Микола Азаров заявив, що адміністративні будівлі в Києві захопили екстремісти.

"Це правда, – відповідають йому в соцмережах. – І це відбулося десь у лютому 2010-го".

Лідер "УДАРу" Віталій Кличко готовий зустрітися з Януковичем, щоб "обговорити ключові кроки". Проте сам Янукович вирушив до Китаю.

2014, п’ятниця

– Шість українських військових загинули та ще 13 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

В РНБО інформують, що Росія перекинула на українську територію три колони військової техніки у складі вантажівок, БТРів і бензовозів.

Є загиблі та поранені серед захисників Донецького аеропорту. Через потужну атаку "кіборги" залишили свої позиції, проте зранку знов туди повернулися.

– Будапештський меморандум зобов’язує не застосовувати ядерну зброю проти України, проте не зобов'язує визнавати держперевороти, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

2015, субота

– Один український військовий загинув та ще троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– 4 грудня у Верховному суді Лондона відбулося перше засідання за позовом Віктора Пінчука проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Йдеться про можливе порушення контракту на суму 2 мільярда британських фунтів.

"Ворогуючі українські олігархи почали те, що обіцяє бути одним з найдорожчих судових справ в історії англійського права щодо спірної ділової угоди, у зв'язку зі звинуваченнями у вбивстві, хабарництві і політичних інтригах", – написала про це британська The Telegraph.

За місяць сторони укладуть мирну угоду.

2016, понеділок

– "Економічна правда" розповідає про скандал, який спалахнув у Міністерстві фінансів через верифікацію соціальних виплат. Стало відомо про те, що персональні дані десятків тисяч внутрішньо переміщених осіб могли потрапити до приватних осіб. В офісі омбудсмена навіть заявили про порушення Мінфіном права на недоторканність приватного життя.

– "Поставте себе на місце власника. Ви думаєте, є якась сума грошей, якої йому не вистачає на життя, заради якої він не може продати цей бізнес?" Один із власників компанії ICU Марк Пасенюк пробує пояснити, чому Липецьку фабрику Roshen досі не продано.

Раніше в Roshen заявляли, що продати Липецьку фабрику заважає президент РФ Володимир Путін.

Рустем Халілов, для УП