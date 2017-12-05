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Верховний суд США схвалив заборону на в'їзд громадянам 8 країн

Вівторок, 5 грудня 2017, 00:40

Верховний суд США повністю задовольнив запит Білого дому на запровадження обмежень на подорожі до США для громадян 8-ми спеціально визначених країн.

Про це повідомляє Голос Америки.

Останній - вже третій - варіант президентського указу запроваджує обмеження на подорожі до США громадянам 8 країн - Сирії, Лівії, Ірану, Ємену, Чаду, Сомалі, Північної Кореї та Венесуели.

При цьому, як повідомляє The Washington Post, дана версія указу не містить часових обмежень.

Раніше різноманітні американські суди ухвалювали рішення про невідповідність законодавству США попередніх варіантів президентських указів з даного приводу.

Рішення Верховного суду переважає ті судові ухвали. Ухвалу Верховного суду назвали принципово важливим здобутком для президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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