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Чалий: США можуть дати Україні $50 млн на зброю ще до кінця року

Вівторок, 5 грудня 2017, 03:38

Посол України в США Валерій Чалий розраховує, що президент Дональд Трамп до кінця поточного року підпише закон про виділення Україні $ 50 млн на летальну зброю.

Про це Чалий розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Думаю, що це буде ще в цьому році. А що стосується надання потужної летальної зброї, то це окреме рішення, яке має бути прийняте саме президентом, всі підготовчі процедури на сьогоднішній день проведені", - сказав посол.

Він також висловив надію на те, що президент США прислухається до аргументів України і надасть цю зброю до березня наступного року.

"Це політичне рішення, і воно буде прийматися з урахуванням національних інтересів США. Сподіваємося, що наші аргументи про те, що надання такого озброєння ще до президентських виборів в Росії є дуже важливим і стане додатковим важелем впливу, будуть почуті ", - сказав Чалий.

Як відомо Сенат США схвалив оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 350 мільйонів доларів на допомогу Україні в сфері безпеки.

Теми: зброяСШАДонбасРосія
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