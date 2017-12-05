Прокуратура МКС зафіксувала 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі

Прокуратура Міжнародного кримінального суду (Гаазький трибунал, Нідерланди) зафіксувала понад 1,2 тисячі фактів ймовірного скоєння злочинів на Донбасі.

Про це йдеться в щорічному звіті попереднього розслідування прокуратури МКС, оприлюдненому 4 грудня, пише DW.com.

"У контексті подій на Сході України канцелярією прокурора зафіксовано більш ніж 1 200 випадків можливого здійснення злочинів після 20 лютого 2014 року", - йдеться у документі.

МКС відзначає, що під час конфлікту загинуло близько 10 225 людей, було поранено - 24 541. Зокрема, у період із квітня 2014 по серпень 2017 року були вбиті не менш ніж 2 505 цивільних осіб.

Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Росія здійснювала й здійснює загальний контроль над збройними групами на Сході України, щоб установити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт між Збройними силами України й антиурядовими збройними групами як міжнародний конфлікт.

У звіті наголошується, що факт існування "єдиного міжнародного збройного конфлікту на Сході України" припускає застосування відносно відповідного періоду статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

Прокуратура МКС продовжує визначення ключових характеристик конфлікту й ймовірних діянь сторін конфлікту, зокрема, територій, які найбільше зачепив конфлікт, часових рамок, типових жертв, а також кількості вбитих і поранених.

Як повідомлялось, головний юрист Генштабу Збройних сил України Максим Кушнір заявив, що в Збройних силах України, так і в інших структурах, зокрема, СБУ, вже накопичено колосальний масив доказів загального контролю РФ над "військами" т. зв. "ДНР" і "ЛНР", у тому числі й задокументованих показів самих окупантів.

Раніше у звіті за 2016 рік прокуратура МКС вказала, що вважає ситуацію в анексованому Криму рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною й Росією.