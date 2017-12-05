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Доба в АТО: 21 обстріл і бойове зіткнення, троє бійців ЗСУ поранено

Вівторок, 5 грудня 2017, 06:44

За минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок бойових дій трьох військовослужбовців Збройних Сил України було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку Світлодарська дуга залишилася найнестабільнішим місцем протистояння.

Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і, з невеликими перервами, тривала фактично впродовж усієї доби.

У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалось понад п’ять годин. Бійці ЗСУ відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Південного військового округу РФ.

У результаті бою ворог поніс втрати – одного вбито і ще двоє поранено. Також, у цьому районі противник з великокаліберних кулеметів турбував захисників Новолуганського.

Понад два десятки мін калібру 120-мм було випущено ворогом по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського і Причепилівки.

На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та піхотного озброєння неодноразово обстрілював опорні пункти сил АТО поблизу Пісків і Кам’янки.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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