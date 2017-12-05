Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ірина Луценко не бачить шансів, що продаж землі буде за рік

Вівторок, 5 грудня 2017, 08:06

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко виключає введення ринку землі з 2019 року.

Про це вона повідомила під час ефіру телеканалу "Прямий", передають "Українські новини".

"Немає шансів, що продаж землі буде з 2019-го року... Мінімум 2 роки буде наводитися порядок. Два роки будемо підходити до розробці цих механізмів", – сказала Ірина Луценко.

За її словами, перед тим, як скасовувати мораторій на продаж землі, потрібно навести порядок із землями в країні.

"Що означає ринок землі? Доти, поки ми не наведемо порядок з реєстрацією, наповненням землями сільгосппризначення, землями комунального призначення, землями, які залишилися після розпаду колгоспів, потрібно перевірити, чи оцифрована вся земля", – пояснила депутат БПП.

"Зараз близько 30% землі перебуває в тіні, незаконно засаджується, податки не платяться, місцева громада від цього нічого не отримує", – додала вона.

Луценко висловила позицію президента Петра Порошенка, що мораторій буде знято тоді, коли держава знатиме власників всієї землі в країні.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд за якнайшвидше прийняття пенсійної й земельної реформ.

Порошенко виступає за якнайшвидше проведення земельної реформи й надання можливості продажу земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет міністрів планує провести загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення у 2018 році.

Теми: землязаконодавствоБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
земля
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка
Уряду радять звернути увагу, що землі в Україні продаються за свідомо заниженими цінами
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: