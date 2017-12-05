БПП вимагає, щоб ГПУ пояснила в Раді справу проти Саакашвілі

Президентська фракція хоче, щоб Генеральна прокуратура відзвітувалася у Верховній Раді щодо кримінального провадження відносно екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив у вівторок з трибуни парламенту голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

За його інформацією, обшуки у квартирі Саакашвілі проводяться у зв'язку з тим, що у правоохоронців є обгрунтовані підозри, що команда політика фінансувалася представниками команди Віктора Януковича, зокрема Сергія Курченка.

"Окрім тих питань, які ми планували розглянути і запрошували керівників правоохоронних органів, ми також маємо розглянути і ситуацію, яка відбувається сьогодні вранці", - сказав він.

Герасимов запропонував депутатам проголосувати за те, щоб керівництво ГПУ, СБУ, НАБУ і САП представило свої звіти у Верховній Раді вже у вівторок ввечері.

Як відомо, Рада також хоче, щоб ці органи відзвітували про конфлікт, який виник між Генпрокуратурою і Антикорупційним бюро навколо спецоперації з виявлення хабарництва в Державній міграційній службі.

У вівторок вранці правоохоронці провели обшук в квартирі Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві. Навколо помешкання зібрався натовп активістів, які намагалися заблокувати виходи з будівлі.

Пізніше Саакашвілі вручили підозру і затримали. Силовики вивели його з квартири.

За словами адвоката Саакашвілі Павла Богомазова, його підзахисного підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.

Євген Кізілов, УП