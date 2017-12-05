Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили, де отримали поранення троє бійців

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:08

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу 5 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Зранку близько 9.30 терористи обстріляли з 30 мм станкового автоматичного гранатомета АГС південну околицю селища Водяне. Пошкоджень немає, але внаслідок цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець підрозділу Національної гвардії", – сказав полковник.

"Окрім цього внаслідок ворожих обстрілів двох військовослужбовців ЗСУ було поранено поблизу Луганського і селища Піски", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: