У Саакашвілі статус втікача – Луценко

Після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.

Про це повідомив у вівторок з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Статус Саакашвілі - це людина, яка втекла з-під варти", - заявив він.

За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.

"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що впродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.

Євген Кізілов, УП