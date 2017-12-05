Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Саакашвілі статус втікача – Луценко

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:42

Після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.

Про це повідомив у вівторок з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Статус Саакашвілі - це людина, яка втекла з-під варти", - заявив він.

За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.

"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що впродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: